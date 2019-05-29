النفط تكشف حقيقة توقف تعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية

2019/05/29 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ نفت وزارة النفط، الاربعاء، توقفها عن تعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية الحديثة، داعية وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار الخاصة بنشاطات الوزارة.

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