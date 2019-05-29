الانقسامات تجتاح إيران بسبب أمريكا..الرئاسة ترضخ للحوار والوزارات تستعد للحرب

2019/05/29 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني،اليوم الأربعاء، إن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال مفتوحًا؛ حال التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي، موضحًا أن «معيار طهران هو أفعال واشنطن وليس تصريحاتها ».

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