اغتيال ممثل خامنئي جنوب إيران في ظروف غامضة

2019/05/29 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأربعاء، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، وإمام جمعة مدينة كازرون التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، الواقعة في منتصف الطريق بين محافظتي شيراز وبوشهر.

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