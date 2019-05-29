2019/05/29 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت إدارة نادي الميناء، ملابسات اقالة مدرب فريقها الكروي عماد عودة وتركه تدريب الفريق .وذكرت الادارة في بيان :” ان الاقالة جاءت بالنظر لقيام مدرب فريق الميناء لكرة القدم، بالتغيب عن الوحدات التدريبية للفريق والتخلف عن مهمته في قيادة المباراة أمام فريق الكهرباء والتي اقيمت في بغداد من الجولة العاشرة للمرحلة الثانية ، دون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الميناء توضح سبب اقالة مدرب فريقها الكروي عماد عودة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الميناء توضح سبب اقالة مدرب فريقها الكروي عماد عودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).