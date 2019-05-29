حكم بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق

2019/05/29 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة في بغداد، الأربعاء، حكمًا بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام في العراق، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

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