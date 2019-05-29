2019/05/29 | 14:08

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قتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون بانزال جوي جنوب غربي الموصل

الاربعاء

29

ايار

2019 :

02:01 pm

21

قتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون بانزال جوي جنوب غربي الموصل

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