القوات العراقية تقتل 14 داعشيا بينهم انتحاريون وقيادات بعملية انزال جوي غرب الموصل

2019/05/29 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني يوم الاربعاء بمقتل 14 عنصرا من داعش بينهم انتحاريون وقيادات بعملية انزال جوي نفذتها قوات العمليات الخاصة غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى.

وقالت الخلية في بيان اليوم، انه "قتل ١٤ إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، إستناداً لمعلومات استخبارية مؤكدة".

واضاف البيان ان "العملية استهدفت مقراً لداعش في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".

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