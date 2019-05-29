مزارع العتبة الحسينية ترفد السوق باكثر من 500 طن من الخضروات للمساهمة بتقويض الاستيراد

2019/05/29 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير الزراعي ورئيس قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية عدنان عوز الشمري، الاربعاء، ان "العمل في مزارع العتبة الحسينية يسير وفق خطة محكمة لرفد الاسواق المحلية بالخضروات بطاقة انتاجية تبلغ اكثر من 500 طن للموسم بهدف تقويض الاستيراد ".وتأتي تصريحات عوز بعد اعلان وزارة الزراعة مطلع الشهر الحالي منع استيراد الطماطم وبعض الخضروات الاخرى لحماية المنتوج المحلي العراقي.

وقال عدنان عوز في حديث لوكالة نون الخبرية، ان" مزارع العتبة الحسينية المقدسة ترفد مدينة كربلاء والمدن المجاورة بأصناف عديدة من الخضروات مثل الطماطم والخيار والفلفل بنوعيه بالاضافة الى محصولي الباميا والبطاطا ".

واوضح، ان "لدى الادارة خطط استراتيجية لمنع اي شكل من اشكال الاستيراد الذي بات يرهق ميزانية الاقتصاد العراقي".

واضاف الشمري، ان "العتبة الحسينية ستكون سباقة لدعم كافة المحافظات العراقية باجود انواع الخضروات ذات الكفاءة العالية والصحية البعيدة عن الاسمدة الكيمياوية".

وبين الشمري، ان "هذه الخضروات تنتج في مدينة الامام الحسين الزراعية (1000 دونم) ومدينة ابي الاحرار الزراعية (5500 دونم)".

واشار الى ان "المزارع لاتقف عند خطوة دعم السوق بالخضروات حيث تدعم السوق بالحليب والمواشي عن طريق مزارعها ".

الجدير بالذكر ان العتبة الحسينية اعلنت مطلع الشهر الحالي عن دعم سايلو كربلاء بمحصول الحنطة تزامنا مع اعلان وزارة الزراعة بمنع استيراد الحنطة.

مصطفى احمد - كربلاء

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