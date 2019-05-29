العتبة الحسينية تتعاقد مع شركات عالمية لتجهيزها باحدث الاجهزة الطبية لمعالجة مرضى السرطان

2019/05/29 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم المشاريع الاستراتيجية في العتبة الحسينية المقدسة، عن توقيع عقود تجهيز مركز الامام الحسين عليه السلام للامراض السرطانية بأحدث انواع الاجهزة الطبية ذات المنشأ العالمي.ويقع مشروع مركز الامام الحسين التخصصي بأمراض السرطان على الطريق الرابط بين مركز مدينة كربلاء وناحية الحر.

وقال رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية المهندس منتظر جبار في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "ادارة المشروع وقعت (4) عقود طبية لتجهيز المركز بأحدث الاجهزة التخصصية لمعالجة وتشخيص امراض السرطان".

واضاف، تم التعاقد مع شركة فيرين الامريكية وشركة سيمينز الالمانية، وشركة IPA السويدية، فضلا عن التعاقد مع ثلاث شركات من المانيا وسويسرا وبلجيكا الخاصة بتجهيز المختبرات .

وبين رئيس القسم ان" جميع الاجهزة التي ستصل الى المركز تعد الاحدث على مستوى العالم لدعم ومساعدة مرضى السرطان".

ويشيد المشروع على مساحة (12) دونما يتألف من ثلاثة أبنية رئيسية مؤلفة من (4) طوابق بمساحة بنائية للطابق الأول تقدر بـ (2700م) ويتكون من أقسام (العلاج بالإشعاع الموضعي، والعلاج بالكيماوي، والتشخيص بالأشعة والرنين، والعمليات، والطوارئ، وصيدلية ومختبر والعديد من العيادات وغرف الإداريين)، أما المبنى الثاني خصص للكادر الطبي.

واوضح،ان مركز السرطان في كربلاء هو الاول من نوعه على مستوى العراق بالاضافة الى مركز البصرة، وسيتم تجهيزهما باحدث التقنيات الحديثة للحد من سفر العراقيين الى خارج البلد للعلاج.

والجدير بالذكر ان نسبة انجاز المشروع الذي تنفذه العتبة الحسينية في مدينة كربلاء تجاوزت 78%.

مصطفى احمد - كربلاء

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