ملف المفسوخة عقودهم مكتمل ومصدر بالدفاع يبين التفاصيل

2019/05/29 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح خص به موقع "الغدير"، ان" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي صرح امس بشأن عودة المفسوخة عقودهم وسبل فتح دائرة الكترونية لاستقبال معاملاتهم وبالشكل الذي يضمن لهم عودة وفق شروط محددة".واضاف المصدر، انه" بعد سماع هذا الامر من رئيس الوزراء اجرينا اتصالات خاصة بالجهات المعنية وطلبت منا التريث في الاعلان الى يوم الاحد المقبل لغاية وصول التعليمات الرسمية بهذا الموضوع وبغية".واكد المصدر، ان" ملف المفسوخة عقودهم شبه مكتمل ولم يبقى الا اسبوع او اقل الاسبوع ليتم العمل على اعادتهم الى الخدمة وفق السياقات التي حددها قانون الخدمة العسكرية".واشار الى ان" اجريت العديد من الكشوفات بهذا الخصوص وتم تمييز من هم جرحى او من ذوي الشهداء او الذين اضطرتهم الظروف لتركوا الخدمة العسكرية".انتهى..م.ر

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