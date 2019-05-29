لجنة قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية في البرلمان تنتخب السامرائي رئيسا لها

2019/05/29 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

انتخبت اللجنة النيابية المشرفة على تنفيذ قانون سامراء عاصمة للحضارة الاسلامية، النائب مثنى عبد الصمد السامرائي رئيسا لها، والنائب محمد كريم البلداوي

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