2019/05/29 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاربعاء، مقتل ١٤ إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة صدى ,ان “١٤ إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات، قتلوا خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل ١٤ إرهابياً في عملية إنزال جوي بقضاء الحضر جنوب غربي الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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