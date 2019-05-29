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الأخبار المحلية

الأربعاء 29 مايو 2019 | 02:15 مساءً | عدد القراءات : 8

صراع حزبي على ارض معسكر الرشيد يحول دون استثماره وتحوله الى مكب للنفايات

بغداد/...



كشفت مديرية بلدية الزعفرانية، الاربعاء، عن وجود افراد يسيطرون على معسكر الرشيد منذ 16 عاما، لافتة الى ان هؤلاء يشترون النفايات من الاسواق ويجمعونها بارض المعسكر لحرقها، مبينة ان احزابا عدة تسيطر على المعسكر وتعرقل شروع الشركات الاستثمارية في بناء مجمعات سكنية فيه.

وقال مدير البلدية احمد عكلة لـ"عين العراق نيوز" ان "عدة افراد يسيطرون على معسكر الرشيد منذ 16 عاما ويشترون النفايات من الاسواق بسعر خمسة الاف للحمولة الواحدة من النفايات ويرمونها على ارض المعسكر الى ان تكسدت النفايات بشكل كبير وقاموا باحراقها والتهمت النيران قرابة 15 دونما من ارض المعسكر".

وأضاف ان "شركات استثمارية تروم بناء مجمعات سكنية على ارض المعسكر ولكنها تصطدم بالاحزاب التي تريد الحصول على فرص استثمارية فيه، مما ادى الى عزوف هذه الشركات" مبينا ان "الاف كتب الطلبات قدمت للحكومة والجهات المعنية لايجاد حلا للمعسكر ولكن دون جدوى".انتهى2

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