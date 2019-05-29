عمليات بغداد تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات

2019/05/29 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نوهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، سائقي الشاحنات بشأن المرور على جسري (ديالى الجديد والفرنسي).وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “من اجل سلامة الإخوة سائقي الشاحنات تؤكد قيادة عمليات بغداد وبناء على التوصية السابقة لمديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد، يكون مرور عجلات الحمل التي لا يتجاوز […]

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