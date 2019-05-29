2019/05/29 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بهرز تطالب باستحداث دائرة كاتب عدل في المحافظة

29/05/2019 14:01:00 PM |

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واع / مكتب ديالى /س .م

وجهت ناحية بهرز في محافظة ديالى، الاربعاء ، طلبا إلى مكتب المحافظ يتعلق باستحداث دائرة كاتب عدل في المحافظة.

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