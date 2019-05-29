2019/05/29 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف عضو لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي محمد شياع السوداني، الأربعاء، عن استكمال الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية بعد عطلة عيد الـفطر المبارك.وقال السوداني في بيان تلقت ” خطوة برس” نسخة منه، إن “القانون كان قد قدمه مجلس الوزراء وهو من مشاريع القوانين التي تمثل أولوية للبرنامج الوزاري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن موعد استكمال البرلمان إجراءات معالجة التجاوزات السكنية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موعد استكمال البرلمان إجراءات معالجة التجاوزات السكنية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موعد استكمال البرلمان إجراءات معالجة التجاوزات السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).