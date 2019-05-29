الإعلام الأمني: قتل ١٤ إرهابياً في عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب

2019/05/29 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاربعاء، قتل ١٤ إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.

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