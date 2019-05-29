تربية ديالى تعلن نتائج الدراسة الابتدائية الوزارية لعام 2019

2019/05/29 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، الاربعاء (29 أيار 2019)، نتائج الدراسة الابتدائية النهائية للعام الدراسي 2018-2019 الدور الاول.

وقال المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي، في بيان ، إن "ملاكات مركز الفحص انجزت اعمالها الخاصة بتصحيح وتدقيق الدفاتر الامتحانية لعموم مدارس المحافظة حيث بلغت نسبة الانجاز (64%) ".

واضاف البيان، ان "المديرية تدعو التربية الى ارسال مخولين لاستلام النتائج".

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