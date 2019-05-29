مقتل 14 إرهابياً بعملية انزال جوي غربي الموصل

2019/05/29 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني عن مقتل 14 ارهابياً بعملية انزال جوي غربي مدينة الموصل.وذكرت الخلية في بيان صحفي ” ان من بين الارهابيين انتحاريين وقياديين ، قتلوا في اشتباك حدث بعد عملية الانزال الجوي الذي نفذته وحدة خاصة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، إستناداً لمعلومات استخبارية مؤكدة”.واوضحت :” […]

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