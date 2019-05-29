مقتل واصابة ثمانية اشخاص بحادث مروري شمالي بابل

2019/05/29 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل واصيب ثمانية اشخاص في حادث مروري شمالي بابل .وقال مصدر في شرطة بابل:” ان عجلة انقلبت قرب ناحية الاسكندرية شمالي بابل ، بسبب السرعة الزائدة وعدم التقيد بقواعد المرور “.واضاف :” ان الحادث ادى الى مقتل شخصين واصابة ستة آخرين ، كانوا يستقلون العجلة “.

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