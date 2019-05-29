مطالبات برلمانية باكمال النقص في اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي

2019/05/29 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالبت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، الاربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاسراع في اكمال النقص في اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي.وقالت رئيسة اللجنة سميعة غلاب في تصريح صحفي،مطالبات إن “موضوع النقص في اعضاء مجلس الامناء في شبكة الاعلام أتعبنا بسبب عدم التفات رئيس الوزراء إليه”.وأضافت “وجهنا لرئيس الوزراء عدة كتب وطالبنا ...

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