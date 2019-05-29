ضبط مسؤول في بابل لتسييره معاملات الرعاية الاجتماعية مقابل مبالغ مالية

2019/05/29 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفَّذت ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة بابل عمليَّة ضبطٍ بحقِّ مسؤول شعبة الشمول في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة بالمحافظة؛ لإقدامه على تسيير المُعاملات بشكلٍ غير أصوليٍّ مقابل مبالغ ماليَّةٍ.

وأشارت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “تمكُّن ملاكاتها في محافظة بابل من ضبط المُتَّهم مُتلبِّساً بإخراج المُعاملات خارج الدائرة يومياً، وتنظيمها بشكلٍ غير أصوليٍّ داخل مكتبةٍ عائدةٍ إليه تقع في أحد أحياء المحافظة مقابل مبالغ نقديَّةٍ”.





وأوضحت، أنَّ “تحرِّيات مكتب تحقيق المُحافظة قادت إلى إقدام المُتَّهم على التلاعب بأسماء الأشخاص وإحلال أسماء غير مُستحقَّةٍ مكان أخرى مُستحقَّةٍ، وإنجاز معاملاتٍ قبل مواعيد إنجازها وإتمام معاملات قبل مراجعة أصحابها”.





وتابع البيان، إنَّ “عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات المكتب أسفرت أيضاً عن ضبط (366) معاملة واستمارات البيانات السنويَّة ومرافقاتها استمارة الدخل البديل العائدة لـ(293) مواطناً داخل المكتبة العائد للمُتَّهم”.





وأضاف، انه “سيق المُتَّهم صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادَّة (240) عقوبات”.





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