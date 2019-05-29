ارتفاع صادرات إيران النفطية بنحو 250 ألف برميل في أيار الجاري

2019/05/29 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط، الاربعاء، أن صادرات إيران من الخام ارتفعت بعد انخفاضها بشكل كبير ، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر تشرين الثاني، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية.وبهدف […]

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