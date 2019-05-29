تصريح نادر لرئيس أركان الجيش عن العملية السياسية والسلطة

2019/05/29 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي في تصريح نادر عن العملية السياسية في العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الغانمي "استقبل، رئيس لجنة الامن والدفاع النائب محمد رضا، حيث أكد الجانبان على اهمية تلك الزيارات التي تعطي دلالات كبيرة لقوة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وممثلي الشعب".وأكد الغانمي بحسب البيان "بأن وزارة الدفاع لكل العراقيين وهي الداعم الرئيسي للعملية السياسية والسلطة من خلال الحفاظ على أمن وسيادة البلاد".من جانبه عبر رئيس لجنة الأمن والدفاع عن سعادته بهذا اللقاء" مؤكداً على "الدعم الكبير التي تحظى به المؤسسة العسكرية من كل فئات الشعب العراقي وفي مقدمتهم لجنة الامن والدفاع وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت وتطوير القدرات وتكملة مسيرة البناء للجيش العراقي ومسك الحدود وتسليح كافة صنوف قواتنا المسلحة، بالاضافة الى خدمة شريحة أبناء قواتنا الامنية الذي قدموا التضحيات والبطولات وصانوا الارض والعرض".انتهى

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