مع حلول العيد.. النجف تتخذ قراراً في بيع الألعاب النارية والخطرة

2019/05/29 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف: الفرات نيوز} وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، بمنع ومحاسبة كل من يبيع الألعاب النارية والألعاب الخطرة و الممنوعة وفق القانون والتي تضر بصحة وسلامة الأطفال والمجتمع .

وقال الياسري في تصريح صحفي، ان "الياسري وجه قيادة شرطة المحافظة وجميع أجهزتها المعنية بمنع ومحاسبة كل من يبيع الألعاب النارية والألعاب الخطرة و الممنوعة وفق القانون والتي تضر بصحة وسلامة الأطفال والمجتمع".وأضاف الياسري أن "هذه المناسبات فرصة يستغلها الكثير من التجار للترويج عن بضاعتهم بغض النظر عن الفائدة منها في المجتمع ومدى نسبة الأمان فيها"، موضحا إن "مناسبة العيد فرصة للفرح لا لإدخال الخوف والحزن على قلوب الكثير من الأسر".وشدد الياسري على ضرورة ان "تتابع الأجهزة الأمنية أسواق الجملة وتبليغ أصحاب المحال التجارية بمنع تداول هذه المواد الممنوعة وفق قرار مجلس محافظة النجف الأشرف"، مؤكداً ان "المخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية".

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