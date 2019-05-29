2019/05/29 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، إلقاء القبض على شخص قام بقتل شقيقته وابنها إثر خلاف عائلي حول الميراث.

وذكر بيان، ان قائد الشرطة اللواء أحمد الزويني، وجه جميع السيطرات ومفاصل الأجهزة الأمنية للبحث عن الجاني لإيصاله للعدالة، حيث تمت إحالته الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون، مضيفاً ان قيادة شرطة كربلاء تؤكد سيطرتها التامة على الوضع الأمني في المحافظة، وإن الوضع في المحافظة مستقر بشكل تام.

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