نائبة تطالب عبد المهدي بمراجعة المعلومات الخاطئة التي تصل اليه

2019/05/29 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت النائب عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي, من تبرير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشان ظاهرة حرق حقول الحنطة في المحافظات ، ووصفته بانه " غير مقنع ".

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