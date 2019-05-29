انهيار منظمة الضمان الاجتماعي و 42 مليون إيراني في خطر

2019/05/29 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إيرانية أن منظمة الضمان الاجتماعية الايرانية التي تقوم بتأمين 42 مليون شخص في البلاد أصبحت على حافة الانهيار.

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