1200 شركة أمريكية تتضرر وخسارة آلاف الوظائف بسبب حظر هواوي

2019/05/29 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..صرح كبير المسؤولين القانونيين في هواوي، سون لوبين، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، بأن حظر هواوي من قبل وزارة التجارة الأميركية تسبب في أضرار مباشرة لأكثر من 1200 شركة أميركية.وقال لوبين، أعلنت الحكومة الأميركية فجأة قبل أسبوعين، أن شركة هواوي قد أدرجت في القائمة السوداء، وسبب ذلك أضرار كبيرة لعملاء الشركة الذين يستخدمون […]

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