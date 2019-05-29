مسؤولات بالجماعة الاسلامية يقدمن استقالاتهن بسبب انعدام العدالة في الحزب

2019/05/29 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت عدد من مسؤولات الجماعة الاسلامية الكردستانية استقالاتهن من صفوف الحزب ، احتجاجا على ما وصفنه بانعدام العدالة .وقالت العضوات المستقيلات في بيان :” ان سبب الاستقالة هو انعدام العدالة والنزاهة ، من قبل قيادة الجماعة بحق الكوادر النشطة واستقالة العشرات من اعضاء الحزب دون ان يحرك اي مسؤول ساكنا “.واضفن في بيانهن […]

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