2019/05/29 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة مزاعم مستشار الامن القومي الاميركي بضلوع ايران في حادث تفجيرات الفجيرة.وردا على تصريحات جون بولتون خلال زيارته الى ابوظبي، والتي ادعى فيها ضلوع ايران في الهجوم على عدد من السفن في ميناء الفجيرة الاماراتي، قال عباس موسوي :” ان هذه المزاعم ناجمة عن ذهنيات الفريق “ب” المعادي لإيران وسياساته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران ترفض بشدة مزاعم بولتون بضلوع ايران في تفجيرات الفجيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران ترفض بشدة مزاعم بولتون بضلوع ايران في تفجيرات الفجيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).