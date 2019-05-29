التعامل الحكومي اللامبالي مع حرائق المزارع مثير لشُبهات قوية

2019/05/29 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي قاسم… منذ بدايات التخريب المتعمد ، نقصد عمليات حرق المزارع والحقول الواسعة من القمح والشعير ، اتخذت الحكومة موقفا لا مباليا أتسم بعدم اكتراث و صفر اهتمام بهذا الأمر الخطير و المُهدِد لرزق الناس و هدر جهودهم المبذولة تعبا و كدا و عرقا غزيرا ، على مدار السنة فذهبت هباء منثورا ، […]

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