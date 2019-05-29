2019/05/29 | 15:07

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الأخبار المحلية

الأربعاء 29 مايو 2019 | 03:01 مساءً | عدد القراءات : 8

تعميم من عمليات بغداد بخصوص مرور سيارات الحمل فوق جسرين

بغداد/..



قررت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، منع مرور عجلات الحمل الثقيلة على جسرين في العاصمة.

وذكر بيان لها تلقته "عين العراق نيوز"، انه "من أجل سلامة سائقي الشاحنات تؤكد قيادة عمليات بغداد وبناء على التوصية السابقة لمديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد، يكون مرور عجلات الحمل التي لا يتجاوز وزنها {20 طناً} عبر جسري {ديالى الجديد والفرنسي}".

وعزت عمليات بغداد المنع "لأسباب فنية تتعلق بكفاءة الجسرين".انتهى3

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