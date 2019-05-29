2019/05/29 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​كشفت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع أن صادرات إيران من النفط الخام تراجعت إلى نحو 400 ألف برميل يومياً في مايو.

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