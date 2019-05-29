2019/05/29 | 15:10

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الدفاع المدني يخمد حريقا بارض زراعية في المثنى

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، من اخماد حريق اندلع في ارض

زراعية في محافظة المثنى.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني العامة، ان "فرقنا في المثنى

وبالتحديد تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في ارض زراعية بمنطقة ال

خميس في قضاء الرميثة".واضاف البيان ان "الفرق وصلت الى محل الحادث بوقت قياسي وتمكنت من

إخمادها بعد تطويقها من عدة محاور حال دون توسعها الى الاراضي

الزراعية المجاورة بكل مهنية واداء متميز"، مبينا ان "الاضرار المادية

بسيطة ولم نسجل خسائر بشرية تذكر".

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