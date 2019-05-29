2019/05/29 | 15:10

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عراقجي : ايران مستعدة لمواجهة اي اجراء عسكري امريكي محتمل

قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان ايران مستعدة

لمواجهة اي اجراء عسكري امريكي محتمل، لكنها تأمل التفاوض معها في

نفس الوقت .

واضاف " لم نخطط الى الآن لاجراء مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع

امريكا، لكنها لن تتم طالما تواصل امريكا ضغوطها علينا.

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