2019/05/29 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد النائب عن كتلة تيار الحكمة علي البديري، اليوم الأربعاء، أن هيئة رئاسة مجلس النواب تتجنب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين لان اغلبهم رؤساء كتل سياسية، فيما أشار الى أن النظام الداخلي لم يوضح الاجراء الذي يمكن اتخاذه بحق النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية.وقال البديري في تصريح لـ/SNG/، ان “المشاكل السياسية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البديري: رئاسة البرلمان تتجنب تحذير نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البديري: رئاسة البرلمان تتجنب تحذير نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).