روسيا تدعو المجتمع الدولي لحث واشنطن على سحب قواتها من سوريا

2019/05/29 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت روسيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الى اتخاذ موقف مبدئي يحث واشنطن على سحب قواتها بشكل عاجل من سوريا.

واكد البيان الصادر عن مقر التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا ضرورة قيام المجتمع الدولي والاتحاد الاوربي الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التي لا تسهم في حل المشاكل الإنسانية في هذا البلد، مشددا على ضرورة الانسحاب الفوري للقوات الاميركية من الاراضي السورية كون بقاء هذه القوات يعرقل عودة الحياة الطبيعية الى المدنيين وتعيق استقرار البلاد.

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