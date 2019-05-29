2019/05/29 | 15:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب وسام الخزعلي: لدى السياسيين فرصة تاريخية ليعيدوا ثقة الشعب فيهم #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: q0WHA-CyQ3Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب وسام الخزعلي: لدى السياسيين فرصة تاريخية ليعيدوا ثقة الشعب فيهم #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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