العثور على طائرة مسيرة مجهولة المصدر شمال ديالى

2019/05/29 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه, ان" مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى الميدانية التابعة إلى المديرية وبالتنسيق مع قوه أمنية مشتركه عثرت على طائرة مسيرة في قضاء خانقين شمال المحافظة".وأضاف البيان، ان" الطائرة التي تم العثور عليها مجهولة المصدر".انتهى..م.ر

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