واشنطن بوست: ترامب بتقريبه لابن سلمان ساعد بإنتاج أسوأ أزمة إنسانية

2019/05/29 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها، إلى حق النقض الذي استخدمه الرئيس ترامب الشهر الماضي لوقف تصويت أغلبية أعضاء الكونغرس من الحزبين ضد المزيد من

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