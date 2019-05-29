بعد التعاقد مع سيمنز الألمانية.. العراق يلجأ إلى جنرال إليكتريك الأمريكية لتطوير محطات الطاقة

2019/05/29 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بعد تعاقد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير مولدات ومحطات الطاقة والكهرباء في العراق والتي أعلنت بالفعل بدء

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