لماذا يتصاعد القلق السعودي الإماراتي من أخطار الطائرات الحوثيّة المُسيّرة والمُلغّمة؟ وهل بدأت حرب المطارات انطِلاقًا من جيزان ونجران؟

2019/05/29 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الباري عطوان… دخلت الحرب في اليمن مرحلةً جديدةً من التّصعيد في الفترةِ الأخيرة بعد إقدام حركة “أنصار الله” الحوثيّة وحُلفائها على استِخدام الطائرات المُسيّرة بكثافةٍ غير مَسبوقة، وضرب مطارات وأهداف حيويّة داخِل المملكة، وخاصّةً مُدن الحد الجنوبي، أيّ جازان ونجران، ومضخّات نفط خط “البترولاين” غرب العاصِمة الرياض.العقيد تركي المالكي، المُتحدّث باسم […]

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