استشهاد منتسب في الحشد العشائري بهجوم مسلح غربي ألانبار 

2019/05/29 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاربعاء، باستشهاد أحد منتسبي الحشد العشائري بهجوم مسلح، غربي المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “مسلحين مجهولين هاجموا أحد منتسبي الحشد العشائري في منطقة ابلي التابعة لناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار”.وأضاف، أن “ القوات الأمنية أغلقت مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش في المنطقة […]

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