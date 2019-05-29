2019/05/29 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير المالية يكشف عن عدد الموظفين في العراق

29/05/2019 15:13:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن وزير المالية فؤاد حسين ، الاربعاء ، عن اعداد الموظفين في العراق، مبينا انه لا يوجد قطاع خاص قوي يستوعب الشباب.

وذكر حسين في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "هناك تضخم بالقطاع العام بسبب انعدام فرص العمل بالقطاع الخاص"، مبينا ان "90% من فرص العمل موجودة في القطاع الحكومي".

واضاف حسين ان "اعداد الموظفين قبل عام 2003 كان هناك 850 الف موظف في حين لدينا اليوم 6.5 مليون موظف ومتقاعد".

واشار حسين ان "الشباب في الوقت الحاضر يتجهون نحو الوظائف الحكومية بسبب عدم وجود قطاع خاص قوي يستوعب الشباب"، مبينا ان "هذه تاتي بسبب اعتماد العراق على النفط كمصدر وحيد لايراداته المالية".

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