مجلس ديالى يقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الاثنين المقبل

2019/05/29 | 15:26

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بغداد اليوم- ديالى

قرر مجلس محافظة ديالى، الأربعاء (29 أيار 2019)، اعتبار يوم الاثنين المقبل، عطلة رسمية في دوائر المحافظة.

وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني، في بيان مقتضب، إن "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل، المصادف 3 حزيران 2019 بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودائرة التقاعد".

وكان مجلس الوزراء قرر، أمس الثلاثاء، أن عطلة عيد الفطر تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأربعاء (29 أيار 2019)، عن ما قال إنه "سر غزوات ناحية العظيم"، شمال المحافظة مؤخراً.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (70 كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - بغداد

أبرمت شركة زين العراق إحدى شركات مجموعة زين، الأربعاء، 29 أيار، 2019، مذكرة تعاون مع وزارة العلوم والتكنلوجيا.

وبحسب الاتفاق فان، "المذكرة تهدف الى التعاون العلمي والفني بين الطرفين من خلال توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلوم

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، الاربعاء (29 أيار 2019)، نتائج الدراسة الابتدائية النهائية للعام الدراسي 2018-2019 الدور الاول.

وقال المدير العام لتربية ديالى جعفر معن الزركوشي، في بيان ، إن "ملاكات مركز الفحص انجزت

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