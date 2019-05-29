2019/05/29 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FkyaFdhpdvs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أعداء جبل يحاربونه#الهيبة #الهيبة_الحصاد #رمضان_يجمعنا) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أعداء جبل يحاربونه#الهيبة #الهيبة_الحصاد #رمضان_يجمعنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).