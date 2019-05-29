صورة.. شاهد ماذا فعلت “سيجارة الكترونية” بشاب في كركوك

2019/05/29 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصيب مساء أمس في كركوك، شاب يبلغ من العمر ١٧ سنة إثر انفجار سيجارة إلكترونية (VAPE) كان يستخدمها مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في منطقة الفم أدخل على إثرها الى المستشفى و سيخضع لعملية جراحية

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