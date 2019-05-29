2019/05/29 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أظهرت مقابلات مع سجناء ومصادر عراقية ووثائق قضائية أن القوات الأمريكية أرسلت في سرية ما لا يقل عن 30 شخصا يشتبه في أنهم من مقاتلي نداعش الأجانب الذين اعتقلوا في سوريا العام الماضي وفي أواخر 2017 لمحاكمتهم في العراق.ووفقا لوكالة رويترز فان “محاكم عراقية ثلاثة من هؤلاء الرجال بالانتماء إلى داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير لرويترز: أمريكا نقلت 30 مشتبها به بشكل سري الى العراق وكالة خطوة برس.

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