مكافحة الارهاب: مقتل 14 ارهابياً بعملية انزال جوي غربي الموصل

2019/05/29 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مقتل 14 ارهابياً بعملية انزال جوي غربي الموصل.وذكر بيان للخلية، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "عملية انزال جوي نفذت في قضاء الحضر جنوب غربي الموصل، ادت الى مقتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون"، لافتا الى ان "العملية نفذت بحسب معلومات استخباراتية".

واضاف ان "العملية تمت من قبل جهاز مكافحة الارهاب وبالاشتراك مع طيران التحالف الدولي، استهدفت مقر لتنظيم داعش في الموصل".

يذكر ان قوات مكافحة الارهاب تنفذ بين وقت واخر عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا.انتهى/س

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